В центре Киева на феминистическом марше нескольких участников облили зеленкой (фото)

Как сообщает «Громадське», участники акции играют на барабанах и держат плакаты как за права женщин, так и против любого насилия.

Несмотря на феминистический характер марша, в событиях принимают участие и мужчины.

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«Я сегодня здесь за приказ 256 от 93 года. Его суть заключается в том, что в нашей стране 463 профессии, которые запрещены женщинам. Я считаю, что должно быть равенство прав в доступе к работе», — сказала одна из участниц марша.

На акции присутствуют представители организации Amnesty International и «Легалайф».

Около 12 часов нескольких участников акции облили зеленкой неизвестные, стоявшие сбоку колонны. После чего злоумышленники скрылись.