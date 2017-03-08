Украина и еще 5 стран Восточной Европы призвали США помочь в борьбе против РФ

Министр иностранных дел Украины, а также послы в Вашингтоне из Польши, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии 7 марта находились на слушаниях в Сенатском подкомитете по ассигнованиям, которые касались российской активности в их странах, как сообщает "Европейская правда".

"Пока Россия не уйдет с украинской земли, не должно быть никаких ослаблений санкций. В случае обострения, они должны быть усилены", - сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Другие дипломаты согласились с этим, рассказывая об усилиях своих стран по уменьшению зависимости от российского природного газа для удовлетворения своих энергетических потребностей.

"Мы действительно думаем о диверсификации", - сказал Петр Вильчек, посол Польши в Вашингтоне.

Дипломаты описали поведение России как "гибридную войну", что сочетает кибератаки и пропаганду с силовыми угрозами или применением силы. Посол Грузии Давид Бакрадзе рассказал о российских телеканалах, которые отказывают грузин от поддержки усилий страны по вступлению в НАТО.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, председатель подкомитета по вопросам иностранной помощи, созвал эти слушания на фоне опасений, что президент Дональд Трамп не сможет противостоять Москве и может отменить санкции, введенные после того, как Россия аннексировала Крым.

Грэм дал понять, что он поддерживает продолжение оказания помощи, назвав это важным шагом для безопасности США.

"Чем спокойнее будете вы, тем безопаснее мы будем чувствовать", - сказал Грэм.