Администрация Трампа не пойдет ни на какие компромиссы в отношении Крыма - Климкин

Об этом он сказал во время сенатских слушаний на заседании подкомитета по финансированию Государственного департамента зарубежных операций и смежным программам Комитета по вопросам ассигнований Сената США.

Он рассказал о своей встрече с секретарем Государственного департамента США Рексом Тиллерсоном.

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"Это был очень сильный сигнал поддержки для Украины. И любые компромиссы не возможны", - заявил Климкин.

Также он напомнил о телефонном разговоре президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом. "И это был такой же четкий сигнал", - добавил министр.

"Никаких компромиссов в отношении Крыма. И Крым - это вопрос норм и международного права", - сказал Климкин.

Также главу украинского внешнеполитического ведомства спросили, насколько важной является помощь США для Украины.

"Поддержка и помощь США, как по отношению к сфере безопасности, так и по отношению к реформам, была и является фундаментальной для Украины в смысле нашей способности противостоять российской агрессии и в смысле создания демократической и европейской Украины", - ответил Климкин.