Администрация Трампа не пойдет ни на какие компромиссы в отношении Крыма - Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не пойдет ни на какие компромиссы в отношении оккупированного Россией Крыма.
Об этом он сказал во время сенатских слушаний на заседании подкомитета по финансированию Государственного департамента зарубежных операций и смежным программам Комитета по вопросам ассигнований Сената США.
Он рассказал о своей встрече с секретарем Государственного департамента США Рексом Тиллерсоном.
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"Это был очень сильный сигнал поддержки для Украины. И любые компромиссы не возможны", - заявил Климкин.
Также он напомнил о телефонном разговоре президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом. "И это был такой же четкий сигнал", - добавил министр.
"Никаких компромиссов в отношении Крыма. И Крым - это вопрос норм и международного права", - сказал Климкин.
Также главу украинского внешнеполитического ведомства спросили, насколько важной является помощь США для Украины.
"Поддержка и помощь США, как по отношению к сфере безопасности, так и по отношению к реформам, была и является фундаментальной для Украины в смысле нашей способности противостоять российской агрессии и в смысле создания демократической и европейской Украины", - ответил Климкин.