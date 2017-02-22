Войска РФ в Приднестровье в любое время могут быть использованы для атаки на Украину – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время оперативного сбора в Генштабе руководящего состава органов военного управления, командующих видами Вооруженных сил Украины, командиров боевых частей и соединений.

«Российский военный контингент на юго-западе, в приднестровском регионе Молдовы, не контролируемом Кишиневом, тоже, по моему глубокому убеждению, может в любое время быть использован для атаки на нашу территорию и угрожает нашим границам», - заявил президент.

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«И хотя их там, по нашим данным, и не так много, они в качестве вспомогательной силы к более двадцати с лишним тысяч воинов в аннексированном Крыму способны создать нам дополнительные проблемы», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, президент Молдовы Игорь Додон выступил за вывод "иностранных" войск и референдум о статусе Приднестровья.