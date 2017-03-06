Высший админсуд отказал в восстановлении в должности скандальной экс-судьи Царевич

14:20, 06 марта 2017
Политика
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Высший административный суд отказал в восстановлении в должности экс-судьи Печерского районного суда Киева Оксаны Царевич, которая преследовала активистов Майдана.

Высший административный суд отказал в восстановлении в должности экс-судьи Царевич / Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Высшего совета правосудия Оксана Лысенко.

«Высший административный суд Украины отказал в удовлетворении иска О.Царевич», - написала она.

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Как сообщал УНИАН, Высший совет юстиции, рассмотрев дисциплинарное дело, решил, что действия судьи Царевич при рассмотрении десяти дел в отношении водителей-участников акций протестов в период с ноября 2013 года носят предвзятый характер.

15 сентября 2016 года Высший совет юстиции рекомендовал президенту Украины уволить Царевич с должности судьи.

29 сентября президент уволил Царевич за нарушение присяги. Царевич обжаловала указ президента о своем увольнении с должности в Высшем административном суде.

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Теги: #суд#Царевич