ВСЮ рекомендовал Порошенко уволить скандальную судью Царевич

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало 13 членов ВСЮ, против - 2.

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Рассмотрение дела Царевич продолжалось более 4 часов.

В выводах докладчика по этому делу говорится о том, что судья Царевич в январе 2014 года приняла ряд определений о лишении права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев граждан якобы за невыполнение ими требования инспектора Госавтоинспекции об остановке транспортного средства.

Однако судья Царевич проигнорировала то, что все протоколы о нарушениях правил дорожного движения были составлены со значительными нарушениями, не приняла во внимание показания свидетелей, которые утверждали, что то или иное лицо не находилось в том месте, где ему приписывают нарушение правил дорожного движения.

Также судья Царевич во время рассмотрения этих административных дел признала свидетелями лиц со стороны Госавтоинспекции, которые не могли видеть, остановился водитель по требованию инспектора или нет.