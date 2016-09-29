Порошенко уволил судью Царевич, которая преследовала автомайдановцев

Об этом президент Петр Порошенко написал в своем Twitter.

"Подписал Указ об увольнении судьи Оксаны Царевич в связи с нарушением присяги", - говорится в сообщении.

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"Высший совет юстиции, рассмотрев дисциплинарное дело, отмечает, что действия судьи Царевич при рассмотрении десяти дел в отношении водителей-участников акций протестов в период с ноября 2013 года носят предвзятый характер", - написал глава государства в Facebook.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, также в представлении ВСЮ указано, что сущность таких действий доказывает нарушение судьей Царевич принципов правосудия, в частности, верховенства права, необеспечение права на справедливый суд, неуважение к правам и свободам человека.

Высший совет юстиции считает, что указанные обстоятельства свидетельствуют о несоблюдении судьей Царевич присяги судьи, которая обязывает судью объективно, беспристрастно, непредвзято, независимо и справедливо осуществлять правосудие, подчиняясь только закону и руководствуясь принципом верховенства права, честно и добросовестно исполнять обязанности судьи.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября Высший совет юстиции рекомендовал президенту Украины уволить Царевич с должности судьи за нарушение ею присяги.