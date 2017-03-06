Это в интересах Запада, чтобы Украина стала членом НАТО - Яценюк

"Мы заплатили очень высокую цену за отказ НАТО предоставить Украине План действий о членстве в 2008 году", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в интервью программе HardTalk на канале BBC во время визита в Лондон.

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Арсений Яценюк напомнил, что на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году Украине было обещано подписание Плана действий относительно членства в Альянсе: "В результате ряд стран-членов НАТО отказались поддержать это".

"Потом Россия вторглась в Грузию. Впоследствии Россия незаконно аннексировала Крым и направила войска в Донецк и Луганск. Мы заплатили очень высокую цену за такое решение (НАТО. - ред)", - подчеркнул лидер "Народного фронта"

По его словам, Украина "реалистична и прагматична" относительно перспективы членства в НАТО: "Понимаю, что мы не можем его получить в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной перспективе, если мы модернизируем нашу армию, примем необходимые для реформы украинского войска, - это в ваших интересах, чтобы Украина была членом НАТО", - обратился он к западным партнерам.

"Украинская армия - это единственная армия, которая остановила российские войска. Мы защищаем ваши границы", - сказал Арсений Яценюк.