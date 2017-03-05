В Гааге в Международном суде ООН начнутся слушания по иску Украины против России

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Гааге, слушания пройдут с 6 по 9 марта и начнутся с заслушивания украинской стороны. Во вторник слово будет предоставлено российской стороне, среда отведена для Украины, а четверг - для России. Слушания пройдут в открытом режиме в Дворце мира, который был специально построен для арбитражного суда на пожертвования американского магната Эндрю Карнеги и был открыт 28 августа 1913 года.

Международный суд, являющийся главным судебным органом Организации Объединенных Наций, проведет публичные слушания по делу о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в жалобе Украины против России и будет рассматривать просьбу Киева ввести временные меры.

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Как ранее сообщал УНИАН, Украина подала иск против России в международный суд ООН 16 января в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В иске Украина утверждает, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, которые совершили ряд актов терроризма на территории Украины. К наиболее трагическим террористическим атакам российских марионеток Киев относит уничтожение самолета «Малайзийских авиалиний» рейса MH17, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи и смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове.

Кроме того, Украина утверждает, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принимая участие в кампании дискриминации в отношении нерусских общин, которые проживают на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар. Киев считает, что, начиная с незаконного “референдума”, российская оккупационная власть проводит политику культурного уничтожения этих общин. Такая дискриминационная политика была осуждена Генеральной ассамблеей ООН и проявилась в запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волны исчезновений, убийств, самовольных обысков, задержаний, попыток прекратить вещание СМИ, а также в ограничении преподавания украинского и крымскотатарского языка.

Украина также обратилась в Международный суд ООН с просьбой ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжению нарушений прав человека со стороны Российской Федерации в течение рассмотрения дела Судом по существу.