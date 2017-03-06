МИД об иске Украины в Гаагу: есть риск, что Россия может не выполнить решение суда

"Мы никогда не инициировали (дело - УНИАН.) Я более чем убеждена, что Россия не ожидала, что Украина действительно подаст иск в Международный суд ООН - высшей судебной инстанции", - сказала Беца в эфире Сниданка с 1+1.

Пресс-секретарь МИД также объяснила, почему иск по Крыму не подавался ранее.

"Здесь не было задержки. Очень важно было определить, какие конвенции применяются к России - где Россия признает юрисдикцию международного суда ООН. Потому что в большинстве случаев, и это еще тянется со времен СССР, в России не признают обязательную юрисдикцию", - отметила она.

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Так, Украина подает иски на основе Конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Конвенции, которая касается борьбы со всеми видами расовой дискриминации.

"Перед тем, как подать иск в суд, эти конвенции предусматривают процедуру досудебного урегулирования. То есть надо было провести консультации с РФ", - сказала Беца.

Она также отметила, что фактически за невыполнение процедурных элементов подобный иск против РФ проиграла Грузия. Кроме того, отметила пресс-секретарь МИД, Украина качественно подготовила необходимые для иска документы.

"Сегодняшнее слушание - по сути дела, а в предупредительных мероприятиях, которых требует Украина от РФ. Они касаются того, чтобы суд принял немедленное решение, которым должно быть защищено гражданское население", - подчеркнула Беца.

Решение должно быть принято через месяц-два и оно является обязательным для сторон, добавила она. Также в МИД прокомментировали возможное игнорирование Россией решения суда ООН.

"Россия нарушила международное право: она грубо нарушила устав ООН. Риск есть, что Россия может не выполнить решение суда", - отметила Беца.

Как сообщал УНИАН, Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге сегодня, 6 марта, начнет публичные слушания по иску Украины к России относительно противодействия финансированию терроризма и расовой дискриминации.