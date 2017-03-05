НАБУ готово остаться с Насировым в зале суда до ночи

Об этом НАБУ информирует на своей странице в Facebook.

В сообщении отмечается, что во время рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения суд обязан обеспечить наличие дежурного судьи в случае заявления ходатайства об отводе судьи, который слушает дело. Решение об определении очередного судьи принимается простым приказом о дежурстве, который подписывает председатель суда на каждые выходные.

«Соломенский районный суд города Киева до сих пор не обеспечил это условие. Официального решения о переносе судебного разбирательства, с указанием даты и времени, до которых объявлен перерыв, представители НАБУ и САП до сих пор не получили», - сказано в сообщении.

«Между тем, вместо дежурного судьи, который не смог выйти на работу и продолжить рассмотрение дела, в суде появилась пресс-секретарь учреждения, которая сообщила журналистам о том, что якобы заседание переносится на понедельник», - отметили в НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро ожидает, что Соломенский райсуд все же примет сегодня решение по избранию меры пресечения в отношении подозреваемого председателя ГФС.

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Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы НАБУ во исполнение поручения прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили Насировууведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования.

Сегодня Соломенский райсуд Киева объявил перерыв в заседании по рассмотрению ходатайства об избрании Насирову меры пресечения, поскольку адвокаты подозреваемого заявили отвод судье.

Пресс-секретарь суда Яна Квитченко заявила, что ходатайство адвокатов об отводе судьи будет рассмотрено в понедельник, 6 марта, поскольку сегодня автоматизированная система распределения судей не может работать из-за отсутствия на рабочем месте судей.

Вместе с тем прокурор Роман Сымкив отметил, что сторона обвинения продолжает ожидать рассмотрения сегодня вопроса об избрании Насирову меры пресечения.