Из суда по Насирову вывели прессу для того, чтобы его могли обследовать врачи
Представителей СМИ попросили покинуть зал суда, где рассматривается избрание меры пресечения главе ДФС Роману Насирову.
Это произошло после того, как по ходатайству адвокатов в зал суда завели врачей "скорой", которые прибыли на вызов по номеру 103, как сообщает "Украинская правда".
Врачи должны осмотреть Насирова, чтобы сделать вывод, может ли он участвовать в судебном заседании.
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Раньше эти врачи прибыли к зданию суда на вызов жены Насирова. По словам адвокатов, они диагностировали у главы ДФС повышенное давление, когда он еще находился в "скорой" во дворе суда.
В начале заседания адвокаты настаивали на необходимости предоставления Насирову медицинской помощи, а также заявили о пытках подзащитного, потому что он 13 часов находится без питания.