Из суда по Насирову вывели прессу для того, чтобы его могли обследовать врачи

Это произошло после того, как по ходатайству адвокатов в зал суда завели врачей "скорой", которые прибыли на вызов по номеру 103, как сообщает "Украинская правда".

Врачи должны осмотреть Насирова, чтобы сделать вывод, может ли он участвовать в судебном заседании.

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Раньше эти врачи прибыли к зданию суда на вызов жены Насирова. По словам адвокатов, они диагностировали у главы ДФС повышенное давление, когда он еще находился в "скорой" во дворе суда.

В начале заседания адвокаты настаивали на необходимости предоставления Насирову медицинской помощи, а также заявили о пытках подзащитного, потому что он 13 часов находится без питания.