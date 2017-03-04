Насирова привезли в Институт кардиологии без медицинских документов - адвокат

Отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова на обследование в Институт кардиологии имени академика Н.Д.Стражеско привезли без сопроводительных соответствующих медицинских документов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам возле медицинского учреждения, куда доставили Насирова, сообщил его адвокат Александр Лысак.

"Адвокатов к нему не пускают. Постановления о медицинском обследовании, которое делали, не показывают ни нам, ни ему. С медицинским заключением не ознакомили", - сказал Лысак.

Кроме того, по его словам, согласно Уголовному процессуальному кодексу, делать выводы, может ли подозреваемый по состоянию здоровья участвовать в судебном заседании на основании медицинского заключения, незаконно. Такие выводы делает только специальная судебно-медицинская экспертиза, отметил адвокат.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Насирова из клинической больницы "Феофания" перевезли в Институт кардиологии имени академика Н.Д.Стражеско. Как пояснили в НАБУ, его доставили в другое медучреждение для подтверждения или опровержения диагноза. В пятницу, 3 марта, защита заявляла, что Насирова прооперировали.

Вместе с тем в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что будут принимать все законные меры для проведения в субботу или в воскресенье судебного заседания по избранию меры пресечения Насирову.

*** 2 марта детективы НАБУ в больнице "Феофания" вручили Насирову сообщение о подозрении.

Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили необходимые для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривень.

Адвокаты Насирова заявили, что задержание и сообщение о подозрении их подзащитному происходили незаконно. Сегодня, 4 марта, на странице Насирова в Facebook появилось сообщение о том, что он не имитирует болезнь и настроен со временем пойти в суд для избрания ему меры пресечения.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от должности председателя ГФС на время проведения расследования.