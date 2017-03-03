Схемы Курченко: в Одессе суд продлил арест фигурантам дела

Апелляционный суд Одесской области оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей предпринимателю, который по данным следствия причастен к махинациям с нефтепродуктами в преступной схеме олигарха С. Курченко.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

В прокуратуре также напомнили, что Приморским районным судом 04 февраля удовлетворено ходатайство прокуратуры об аресте предпринимателя с определением размера залога в 20 миллионов гривен. Указанного мужчину задержали одесские правоохранители в г. Днепр.

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«Кроме того находятся под стражей трое должностных лиц Одесской таможни, которые подозреваются в причастности к преступной схемы», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в целом, в результате сделок группы лиц с использованием поддельных документов и фиктивных фирмв государственный бюджет не поступило 1,2 млрд грн обязательных платежей от реализации 800 тыс тонн нефтепродуктов.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.