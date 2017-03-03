Яценюк: Вопрос оборонительного оружия сейчас ключевой

Арсений Яценюк напомнил, что Соединенное Королевство было среди стран-подписантов Будапештского меморандума. "Когда Украина решила отказаться от третьего по величине ядерного арсенала, США, Великобритания и Россия совместно подписали меморандум, которым предоставляли гарантии территориальной целостности Украины".

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"В конце концов, Россия нарушила этот меморандум. Россия незаконно аннексировала Крым и направила свои войска в Донецк и Луганск", - подчеркнул он.

"Мы полагаемся на США и Великобританию в поддержке украинского народа. Мы считаем, что мир необходимо защитить, ведь Россия является угрозой и для Украины, и для Британии, и для США", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Отвечая на вопрос относительно помощи, предоставленной Украине, Арсений Яценюк отметил, что США и Великобритания "были форпостом санкций против России". Великобритания, США и Канада, напомнил он, направили военных для тренировок украинской армии. Он подчеркнул, что украинская армия - "фактически единственная в мире, которая остановила российские войска".

"Мы постоянно обращаемся о предоставлении оборонительного оружия. И сейчас это очень важно для нас, ведь Россия тратит миллиарды долларов на модернизацию и оснащение своей армии. И сегодня Россия несет угрозу Украине и НАТО, в частности Балтийским странам", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Арсений Яценюк напомнил слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй: "Она очень четко сказала, что мы должны разговаривать с Россией только с позиции сильного. Поэтому чем сильнее мы, тем большего можем добиться".