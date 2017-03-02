Глава МИД Германии не видит оснований для отмены санкций против России

Об этом министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил в среду в Вильнюсе во время совместной пресс-конференции с литовским министром иностранных дел Линасом Линкявичусом, передает ТСН со ссылкой на Reuters.

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"Нет каких-либо сдвигов, поэтому мы не в состоянии снять санкции, несмотря на то, что, вероятно, все в Европе желают улучшения отношений с Россией", - сказал немецкий министр.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко во время телефонного разговора с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером выразил надежду, что действие так называемого «крымского пакета» санкций против России будет продолжено уже в марте.