Ющенко: Украина готова к любым судам
18:37, 14 января 2009Политика
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Комментарий к заявлениям об исках
Украина может доказать в суде свою непричастность к прекращению поставок газа в Европу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совместной пресс-конференции с Президентом Польши Лехом КАЧИНСКИМ в польском городе Висла.
Комментируя намерение некоторых европейских стран обжаловать в суде прекращение транзита газа, В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина поддерживает любые действия Европы, поскольку способна доказать свою непричастность к проблеме с поставками газа.
“Мы поддерживаем любые европейские усилия, чтобы как можно скорее возобновить поставки газа в полном объеме”, - сказал Президент Украины.
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