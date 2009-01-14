Ющенко: Украина готова к любым судам

Украина может доказать в суде свою непричастность к прекращению поставок газа в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совместной пресс-конференции с Президентом Польши Лехом КАЧИНСКИМ в польском городе Висла.

Комментируя намерение некоторых европейских стран обжаловать в суде прекращение транзита газа, В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина поддерживает любые действия Европы, поскольку способна доказать свою непричастность к проблеме с поставками газа.

“Мы поддерживаем любые европейские усилия, чтобы как можно скорее возобновить поставки газа в полном объеме”, - сказал Президент Украины.