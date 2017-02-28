Прокуратура завершила расследование дела против генерала ЧФ РФ за соучастие в оккупации Крыма

Об этом УНИАН сообщил военный прокурор Руслан Кравченко.

По его словам, материалы уголовного производства для ознакомления будут вручены адвокату Острикова, а также направлены в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.

Также Кравченко напомнил, что в Днепровском районном суде Киева уже идет заочное осуждение командующего ЧФ РФ Александра Витко. По этому производству состоялось несколько судебных заседаний, но суд проходит с задержками, поскольку то один, то другой член коллегии находятся на больничном.

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По данным прокуратуры, Остриков в феврале-марте 2014 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с другими представителями властей РФ, совершил умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, склонял военнослужащих Вооруженных сил Украины к совершению государственной измены и способствовал ведению агрессивной войны против Украины.

За совершение инкриминируемых преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 8 августа 2016 года ГПУ сообщила о подозрении в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и общественной безопасности, мира и международного правопорядка 18 представителям российской власти и руководства вооруженных сил РФ.

Всего в перечне военных должностных лиц командного состава вооруженных сил и представителей властей Российской Федерации, которым Главной военной прокуратурой сообщено о подозрении, содержится 20 человек.