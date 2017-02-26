"Мы продолжаем борьбу": Порошенко обещает не оставлять без поддержки украинцев в оккупированном Крыму

"Три года назад жители Крыма вышли на мирный марш, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Украиной. На следующий день РФ прибегла к открытой агрессии и захватила полуостров, взяв в заложники миллионы людей. Мы не оставим наших сограждан во временно оккупированном Россией Крыму без поддержки", - написал он на своей странице в Facebook по случаю третьей годовщины мирного марша в поддержку Украины в Крыму.

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Он также отметил, что Украина сумела на высоком международном уровне - в ООН - закрепить за Россией статус оккупационной власти, которая несет ответственность за грубое нарушение прав человека на временно оккупированной территории Украины – Автономной Республике Крым и городе Севастополь.

"Весь цивилизованный мир знает, что Крым – это Украина. Мы продолжаем борьбу", - резюмировал президент.

Напомним, сегодня, 26 февраля, в Киеве состоится Марш солидарности с крымскими татарами, украинцами и людьми других национальностей, которые находятся в условиях оккупации.