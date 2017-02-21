В Раде в четверг состоится ряд мероприятий, посвященных Крыму

“Здесь будет презентация доклада Украинской хельсинской группы и группы правозащитников о событиях 26 февраля 2014 года”, - сказал он в комментарии УНИАН и добавил, что презентация состоится в кулуарах 3-го этажа.

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Кроме того, по словам Чубарова, сейчас проходит согласование законопроектов, которые в этот день будут вынесены на голосование. В частности, речь идет о законопроекте об “установлении меры ответственности за непризнание Голодомора, Холокоста, депортации”.

Также в парламенте состоится выставка-ярмарка изделий народных мастеров и детей. “Мы предлагаем народным депутатам приобрести эти изделия и все эти сборы пойдут на поддержку детей, родители которых сидят в Крыму. То есть, детей политзаключенных”, - сказал Чубаров.

Он также отметил, что законопроекты, касающиеся крымских татар, в частности о статусе крымскотатарского народа, сейчас находятся на стадии доработки. В то же время Чубаров выразил надежду, что этот законопроект будет зарегистрирован в парламенте уже на следующей неделе. “Законопроект о коренных народах - тоже буквально через неделю-две. И они будут зарегистрированы”, - сказал Чубаров, добавив, что о никаких предложениях об изменениях в Конституцию речь сейчас не идет.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля в центре Киева состоится Марш солидарности в поддержку граждан Украины, живущих в условиях российской оккупации в Крыму.