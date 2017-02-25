Соратник Меркель предлагает противостоять России с позиции силы

Германия должна увеличивать расходы на оборону до достижения целевого показателя НАТО в 2% от ВВП и для того, чтобы иметь возможность вместе с союзниками по оборонному Альянсу противостоять России с позиции силы.

Об этом заявил председатель фракции христианских демократов в Бундестаге Фолькер Каудер в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, передает DW.

"К сожалению, Россия при президенте Путина пытается каждый день дестабилизировать Европу. Ей нужно противостоять с позиции силы, однако чтобы это не означало возвращения к "холодной войне", - сказал Каудер.

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Он отметил, что увеличение оборонных расходов Германией не является реакцией на требование президента США Дональда Трампа, а вытекает из обязательств, взятых на себя страной, как и всеми другими партнерами по НАТО, в 2014 году. Каудер указал, что требования к Бундесвера растут и за терроризм, а увеличение расходов на оборону будет означать и возможность предоставить в распоряжение солдат лучше вооружение.

Как сообщал УНИАН ранее, в ответ на высказывания главы Белого дома Дональда Трампа о намерении расширить ядерный арсенал США Берлин призвал Вашингтон и Москву к прямым переговорам о разоружении.