В штабе АТО опровергли захват украинскими военными Донецкой фильтровальной станции

В штабе АТО заявили, что информации о якобы захвате украинскими военными Донецкой фильтровальной станции не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении штаба на странице в Facebook.

"В связи с распространением отдельными интернет-ресурсами информации о якобы захвате украинской стороной объектов Донецкой фильтровальной станции для проведения обстрела неконтролируемых территорий Украины, пресс-центр штаба АТО заявляет, что эта информация не соответствует действительности и распространяется с целью реализации очередной провокации со стороны российско-оккупационных войск", - сказано в сообщении.

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В штабе отметили, что украинская сторона не нарушает взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей. В составе сил Антитеррористической операции находятся исключительно подразделения Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, созданных согласно законам Украины. Силы Антитеррористической операции никогда не применяли и не будут применять оружия против мирных жителей Донбасса.

Ранее, Трехсторонняя контактная группа призвала ОРДО обеспечить режим тишины для проведения ремонтных работ на Донецкой фильтровальной станции, из-за повреждения которой тысячи людей остались без воды.