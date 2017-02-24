Фирташ считает себя невиновным и намерен строить в Австрии "качественную" защиту

Об этом он сказал в комментарии журналисту телеканала "Интер", видеозапись которого размещена в видеохостинге Youtube интернет-изданием "Українська правда".

"Я удовлетворен решением суда. Находясь на свободе, я смогу построить дальнейшую качественную защиту. Все, что происходило со вторника – одно задержание, другое задержание, – это никому не оставило сомнений по поводу того, что это политическое преследование", - заявил Фирташ.

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"Я говорю, что я не виноват. Не нарушал никакого закона, и я здесь, находясь в Австрии, докажу свою правоту", - заявил олигарх.

Как сообщал УНИАН, Земельный суд Вены по уголовным делам сегодня отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры о содержании под стражей Фирташа. Прокуратура просила продлить содержание под стражей Фирташа, задержанного 21 февраля, из-за запроса Соединенных Штатов Америки на экстрадицию бизнесмена. Суд в Вене решил, что залог в размере 125 млн евро, внесенный защитой Фирташа в 2014 году, является достаточной мерой пресечения. Также в суде отметили, что Фирташу запрещено покидать территорию Австрии, изъят заграничный паспорт, ему необходимо регулярно отмечаться в суде. Это решение Земельного суда Вены по уголовным делам может быть обжаловано сторонами в течение 14 дней.

***Фирташ был задержан в Вене 12 марта 2014 года по запросу американского Федерального бюро расследований, помещен в следственный изолятор и освобожден под подписку о невыезде после внесения залога в размере 125 млн евро.

Ордер на его арест был выдан окружным судом американского штата Иллинойс летом 2013 года.

В США Фирташу предъявили обвинение в передаче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии.

30 апреля 2015 года Фирташ на заседании суда в Вене отказался от добровольной экстрадиции в США.

В ноябре 2016 года Австрия получила запрос на экстрадицию Фирташа в Испанию, которая объявила его в розыск. Ранее Фирташ был объявлен в розыск Антикоррупционной прокуратурой Испании вместе с двумя своими предполагаемыми сообщниками - гражданами Украины. Фирташа обвиняют в отмывании денег в Испании. Так, одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелье 24 ноября были задержаны пять остальных предполагаемых сообщников Фирташа. По данным испанской прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд оффшорных компаний, хотя определенная доля капиталов оседала в Испании и вкладывалась в недвижимость. Речь идет о "десятках миллионов евро незаконного происхождения".

В Украине Фирташу также грозит арест, о чем неоднократно заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков.