Суд в Вене: Фирташ еще на один день останется под стражей
По вердикту Земельного суда Вены по уголовным делам по делу по экстрадиционного ареста украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, последний останется под стражей на запрос венской прокуратуры. Последняя попросила продлить содержание его под стражей из-за запроса США на экстрадицию миллиардера.
Он будет находиться под стражей до вынесения Земельным судом Вены по уголовным делам вердикта относительно возможной выдачи его США. Это решение ожидается в пятницу, 24 февраля, как сообщает DW.
Ранее 23 февраля суд отказался принимать Фирташа под стражу по делу о экстрадиционном аресте по запросу Испании. Для предупреждения побега бизнесмен будет вынужден регулярно сообщать о месте своего пребывания и сдать загранпаспорт.
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Напомним, 21 февраля Высший земельный суд Вены как апелляционная инстанция разрешил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, признав решение первой инстанции неправомерным. Предыдущее решение от 30 апреля 2015 года признавало, что запрос США на экстрадицию Фирташа имел "в том числе, и политическую составляющую". Сразу после заседания апелляционного суда Фирташа задержали на 48 часов через запрос Испании о его экстрадиции.