Суд в Вене: Фирташ еще на один день останется под стражей

Он будет находиться под стражей до вынесения Земельным судом Вены по уголовным делам вердикта относительно возможной выдачи его США. Это решение ожидается в пятницу, 24 февраля, как сообщает DW.

Ранее 23 февраля суд отказался принимать Фирташа под стражу по делу о экстрадиционном аресте по запросу Испании. Для предупреждения побега бизнесмен будет вынужден регулярно сообщать о месте своего пребывания и сдать загранпаспорт.

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Напомним, 21 февраля Высший земельный суд Вены как апелляционная инстанция разрешил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, признав решение первой инстанции неправомерным. Предыдущее решение от 30 апреля 2015 года признавало, что запрос США на экстрадицию Фирташа имел "в том числе, и политическую составляющую". Сразу после заседания апелляционного суда Фирташа задержали на 48 часов через запрос Испании о его экстрадиции.