"Видродження" догнала "Самопомич" и стала четвертой по численности фракцией в парламенте

12:55, 24 февраля 2017
Политика
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В состав депутатской группы «Партия «Видродження» вошли еще два народных депутата – Виктор Развадовский и Юрий Шаповалов.

Фото twitter.com/Vidrodzhennia

Об этом с трибуны парламента в пятницу сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Количественный состав группы вырос до 26 народных депутатов, таким образом депутатская группа «Партия «Видродження» стала четвертой по численности фракцией в Верховной Раде. И по количеству парламентариев сравнялась с фракцией «Объединение «Самопоміч».

Как сообщалось, в состав фракций Радикальной партии Олега Ляшко и Батькивщины в настоящее время входят по 20 нардепов, в составе депутатской группы «Воля народа» – 19 парламентариев. На этой неделе из фракции Радикальной партии был исключен один народный депутат.

Юрий Шаповалов избран народным депутатом в Полтавской области, Виктор Развадовский – в Житомирской области.

Напомним, депутатская группа «Партия «Видродження» создана 6 марта 2015 года в Верховной Раде Украины VIII созыва. В состав группы вошли 22 народных депутата, которые были избраны в парламент по мажоритарным избирательным округам в различных регионах Украины. Сегодня руководителем депутатской группы является народный депутат Виталий Хомутынник.

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Теги: #Верховная Рада#Видродження#депутатская группа