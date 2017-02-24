"Видродження" догнала "Самопомич" и стала четвертой по численности фракцией в парламенте

Об этом с трибуны парламента в пятницу сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Количественный состав группы вырос до 26 народных депутатов, таким образом депутатская группа «Партия «Видродження» стала четвертой по численности фракцией в Верховной Раде. И по количеству парламентариев сравнялась с фракцией «Объединение «Самопоміч».

Как сообщалось, в состав фракций Радикальной партии Олега Ляшко и Батькивщины в настоящее время входят по 20 нардепов, в составе депутатской группы «Воля народа» – 19 парламентариев. На этой неделе из фракции Радикальной партии был исключен один народный депутат.

Юрий Шаповалов избран народным депутатом в Полтавской области, Виктор Развадовский – в Житомирской области.

Напомним, депутатская группа «Партия «Видродження» создана 6 марта 2015 года в Верховной Раде Украины VIII созыва. В состав группы вошли 22 народных депутата, которые были избраны в парламент по мажоритарным избирательным округам в различных регионах Украины. Сегодня руководителем депутатской группы является народный депутат Виталий Хомутынник.