НАПК получило письмо с просьбой проверить участие Насирова в инаугурации Трампа

Как сообщила председатель НАПК Наталья Корчак на своей странице в Facebook, со ссылкой на открытую информацию Президентского инаугурационного комитета США, в письме отмечается, что путешествие в Вашингтон и участие в церемонии произнесения клятвы, могли стоить одному лицу от 25 тыс. до 1 млн. долларов.

Корчак отметила, что немало было разговоров о непоследних людях в государстве, которые лично приняли участие в инаугурации нового американского президента. В частности, поднимались вопросы, каким образом были осуществлены путешествия, о происхождении средств на поездку и о необходимости проверки отдельных путешествий лиц на соответствие антикоррупционному законодательству.

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Как сообщал УНИАН, Данилюк заявил, что инициирует обращение в антикоррупционные органы для расследования деятельности главы ГФС, в том числе и факта его пребывания на инаугурации президента США Дональда Трампа в январе этого года в Вашингтоне.

Председатель ГФС Роман Насиров заявлял, что присутствовал 20 января на инаугурации президента США Дональда Трампа по приглашению своих бывших коллег.

«Да, я являюсь сторонником (Трампа – УНИАН). Был в отпуске в США, интересно было посмотреть такое большое событие в мире на сегодня. Хобби, стараюсь за этим следить. Меня пригласили бывшие коллеги по работе», – сказал Насиров.

По его словам, билет на мероприятие обошелся ему примерно в 200-300 долларов.