The New York Times: Украина и теневые фрилансеры

Об этом говорится в редакционной статье "Украина и теневые фрилансеры", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Самые новые связаны с личным адвокатом президента, Майклом Коэном, и его сотрудничеством с малоизвестным украинским оппозиционным депутатом российского происхождения, жителем Нью-Йорка, который заключал деловые сделки с Трампом. Трое мужчин подготовили мирный план для Украины, который Коэн затем доставил в офис Майкла Флинна, советника по национальной безопасности, который был уволен несколько дней спустя.

В этом, возможно, и нет ничего противозаконного, и нет никаких доказательств того, что план видел Трамп или кто-либо из его команды по международным делам. Но на фоне всех тревожных вопросов вокруг связей между Россией, Трампом и его помощниками этот тайный план поднял ряд новых вопросов о том, кто еще может стоять за ним и почему. Недостаточно просто притворяться (как пытаются эти трое), что их мотивацией было желание закончить эту ужасную войну.

По сути, план призывает провести в Украине референдум о сдаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет, а также прекратить предоставление российской поддержки сепаратистам на востоке Украины, и амнистировать большинство из них. Теоретически, этот план мог бы стать основой для изучения решения тупиковой ситуации в Украине; до того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году, у нее был договор о долгосрочной аренде военно-морских объектов в Севастополе.

Однако, вопрос в том, почему все это было сделано за спиной Киева, Государственного департамента и почти всех остальных. План, похоже, возник у Андрея Артеменко, украинского депутата и махинатора, который считает себя украинским Трампом. Он также утверждал, что у него есть доказательства коррупции, которые могут свергнуть президента Украины Петра Порошенко.

Кремль отрицает, что знал что-либо о плане. Украинское правительство было в ярости, и теперь прокуратура Киева ведет расследование в отношении Артеменко по обвинению в государственной измене. Коэн опроверг сообщения о плане, назвав их "фальшивыми новостями" и отказался давать какие-либо комментарии, но он признал факт встречи двух других мужчин. Третий человек – Феликс Сейтер, нью-йоркский застройщик, который когда-то сидел в тюрьме за схему мошенничества на бирже, за драку в баре и затем сотрудничал с федеральными органами в расследованиях случаев мошенничества. Сейтер возмущенно настаивал, что не связывался ни с кем в российском правительстве в интересах Трампа или ради реализации плана.

Агрессивная политика президента Владимира Путина является одной из основных проблем, с которыми столкнулись Соединенные Штаты и Европа, и Украина занимает в ней центральное место. Стойкость и единство Запада критически необходимы, и все же оставшиеся без ответа вопросы об отношениях Трампа с Россией вызвали значительные опасения среди союзников, и помощники Трампа изо всех сил пытаются их успокоить.

Коэн – адвокат Трампа; он не может притворяться обеспокоенным гражданином, когда встречается с оппозиционными украинскими политиками, которые передают ему сомнительные предложения. Сейчас не время для фриланса.