Российская агрессия в Украине спровоцировала стремительный рост международного терроризма – Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время оперативного сбора руководящего состава органов военного управления, командующих видами Вооруженных сил Украины, командиров боевых частей и соединений сегодня в Генштабе ВСУ.

«Руководство РФ пытается консолидировать общество путем подпитки имперско-шовинистической истерии и экспорта внутренних проблем наружу», - сказал секретарь СНБО.

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По словам Турчинова, оккупировав Крым и осуществив прямую военную агрессию на Донбассе, Кремль спровоцировал кризис международной безопасности, стремительный рост международного терроризма, усиление жестких угроз безопасности.

«Несмотря на все усилия мирового сообщества, Россия не собирается прекращать агрессивную политику. Последним свидетельством этого стал указ российского президента о де-факто признании террористических образований «ДНР» и «ЛНР». Как дерзко заявил кремлевский пресс-секретарь Песков: «Боеприпасы у террористов никогда не закончатся», - добавил секретарь СНБО.