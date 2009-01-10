Путин объяснил газовый кризис "враждой кланов" в Украине

Кризис с транзитом российского газа через украинскую территорию стал следствием "вражды кланов" в Украине, заявил в субботу на пресс-конференции в Москве премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН.

"Это экономический спор, но мы стали заложниками внутриполитических проблем в самой Украине", - цитирует В.ПУТИНА РИА «Новости».

По его словам, в Украине идет внутриполитическая борьба, которая вылилась во "вражду кланов". Это выражается в стремлении "припасть к финансовым источникам", особенно в преддверии выборов различных уровней, отметил В.ПУТИН.