Янукович готовит письмо Трампу с "правдой" о Майдане, заявил экс-глава МВД Захарченко
14:19, 21 февраля 2017Политика
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Экс-президент Виктор Янукович готовит письмо нынешнему президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, в котором расскажет, что "в действительности произошло" в Украине в 2014 году.
Янукович пишет письмо Трампу / УНИАН
"Я знаю, что Янукович готовит письма. И на имя Трампа и руководителям европейских государств, в которых разъясняет, что происходило в действительности (во время Майдана в 2014 году - УНИАН)", – заявил бывший министр внутренних дел времен Януковича Виталий Захарченко в эфире одного из российских телеканалов.
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В то же время Захарченко заявил, что, по его мнению, во время Евромайдана произошел "государственный переворот при поддержке европейских политиков и чиновников США".
Напомним, Захарченко также рассказал о бегстве Януковича и Украины и о тайном плане осесть на Донбассе.
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