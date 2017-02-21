Янукович готовит письмо Трампу с "правдой" о Майдане, заявил экс-глава МВД Захарченко

"Я знаю, что Янукович готовит письма. И на имя Трампа и руководителям европейских государств, в которых разъясняет, что происходило в действительности (во время Майдана в 2014 году - УНИАН)", – заявил бывший министр внутренних дел времен Януковича Виталий Захарченко в эфире одного из российских телеканалов.

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В то же время Захарченко заявил, что, по его мнению, во время Евромайдана произошел "государственный переворот при поддержке европейских политиков и чиновников США".

Напомним, Захарченко также рассказал о бегстве Януковича и Украины и о тайном плане осесть на Донбассе.