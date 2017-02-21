Экс-глава МВД Захарченко рассказал о побеге Януковича и тайном плане осесть на Донбассе

Как заявил экс-глава МВД Украины времен Виктора Януковича Виталий Захарченко в эфире одного из российских телеканалов, после его отстранения Янукович находился в Киеве. Они договорились о выводе на Донбасс силовиков, которые во время кровавых событий на Майдане находились в центре Киева, пишет ТСН.uа.

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"У нас была такая договоренность: я видвигаюсь на Донбасс, обеспечиваю логистику для всех, кто будет туда выводиться. Войска выводит командующий Внутренними войсками... Я понимал, что бойцам будут мстить. Мы понимали так, что у нас есть легитимный президент Янукович, который прибудет на Донбасс, и на Донбассе будут войска. Мы обеспечиваем конституционно избранного президента и ведем дальнейшие переговоры", - напомнил Захарченко.

Он добавил, что не сомневался в пренебрежении выполнения подписанных с тогдашней оппозицией протоколов.

"Янукович это понял, когда летел из Киева в Харьков и из Харькова в Донецк", - добавил бывший министр.

Беглец также рассказал, что 21 февраля 2014 года с Януковичем по телефону обсуждал порядок отвода войск на Донбасс и порядок своего отъезда на Донбасс.

Как сообщал УНИАН, в Генпрокуратуре назвали ТОП-10 подозреваемых чиновников, фигурирующих в делах Майдана, среди которых Янукович, Захарченко, экс-глава ГПУ Виктор Пшонка и другие.