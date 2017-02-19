Могерини напомнила Лаврову об ответственности РФ за реализацию минских договоренностей

Как пишет Deutsche Welle, об этом она заявила в субботу, 18 февраля, во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает сайт внешнеполитического ведомства ЕС.

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Обсуждая ситуацию на Донбассе, глава европейской дипломатии напомнила, что Евросоюз настаивает на полном выполнении минских договоренностей. ЕС и в дальнейшем поддерживает и готов всячески способствовать работе в "нормандском формате" и в рамках ОБСЕ, заявила руководитель ведомства.

Кроме того, Могерини и Лавров обсудили необходимость сохранения ядерного соглашения с Ираном, возможности мирного урегулирования ближневосточного конфликта, ситуацию в Ливии, Афганистане и Сирии.