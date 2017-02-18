Порошенко скоординировал с вице-президентом США действия по отпору российской агрессии на Донбассе

Об этом Порошенко заявил в комментарии журналистам после переговоров с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майком Пенсом «на полях» 53-й Международной конференции по вопросам безопасности сегодня в Мюнхене.

Порошенко отметил, что его встреча с вице-президентом США длилась вдвое дольше, чем планировалось.

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«Мы подробно прошлись по координации наших действий в плане процессов, происходящих на востоке нашей страны, российской оккупации, координации действий относительно эффективных шагов и формирования украинской повестки дня в переговорах с РФ», - отметил Порошенко.

«Очень важно, что на переговорах были уже известны результаты консультаций в «нормандском формате». Я был приятно поражен информированностью вице-президента по деталям происходящих процессов», - отметил президент.