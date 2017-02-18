Порошенко скоординировал с вице-президентом США действия по отпору российской агрессии на Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что скоординировал с вице-президентом США Майком Пенсом действия, касающиеся отпора российской агрессии на Донбассе.
Об этом Порошенко заявил в комментарии журналистам после переговоров с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майком Пенсом «на полях» 53-й Международной конференции по вопросам безопасности сегодня в Мюнхене.
Порошенко отметил, что его встреча с вице-президентом США длилась вдвое дольше, чем планировалось.
Читайте такжеПорошенко: Признание Россией "паспортов" "ДНР" и "ЛНР" является очередным доказательством нарушения международного права
«Мы подробно прошлись по координации наших действий в плане процессов, происходящих на востоке нашей страны, российской оккупации, координации действий относительно эффективных шагов и формирования украинской повестки дня в переговорах с РФ», - отметил Порошенко.
«Очень важно, что на переговорах были уже известны результаты консультаций в «нормандском формате». Я был приятно поражен информированностью вице-президента по деталям происходящих процессов», - отметил президент.