Любая сделка с Путиным по Донбассу за спиной Украины будет моментально аннулирована - Порошенко

19:49, 17 февраля 2017
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что любое соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным относительно конфликта на Донбассе за спиной Украины будет аннулировано и только ухудшит ситуацию.

Порошенко заявил, что любые соглашения за спиной Украины будут моментально аннулированы / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая во время дискуссии на тему: «Будущее Запада: упадок или подъем» в рамках 53-й Международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене.

«Я имею большую честь представлять на этой конференции 45 миллионов европейцев, каковыми являются украинцы, и мы никогда не согласимся, чтобы кто-то или что-то принимали решения без нашего участия. Любые соглашения за нашей спиной будут моментально аннулированы миллионами украинцев, которые уже доказали, что они будут бороться и воевать за свою независимость», - подчеркнул глава государства.

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«Мы не готовы сдаться, мы не готовы отдать свою страну. Очень просто скажу – ничего не принимается по Украине без Украины. Любое соглашение с Путиным за спиной Украиной будет только ухудшать ситуацию. Поддержка Украины – это единственная возможность остановить агрессию и вернуть Россию к уважению международного права», - сказал Порошенко.

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Новость в сюжете: Мюнхенская конференция по безопасности 2017
Теги: #Порошенко