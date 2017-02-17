Любая сделка с Путиным по Донбассу за спиной Украины будет моментально аннулирована - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая во время дискуссии на тему: «Будущее Запада: упадок или подъем» в рамках 53-й Международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене.

«Я имею большую честь представлять на этой конференции 45 миллионов европейцев, каковыми являются украинцы, и мы никогда не согласимся, чтобы кто-то или что-то принимали решения без нашего участия. Любые соглашения за нашей спиной будут моментально аннулированы миллионами украинцев, которые уже доказали, что они будут бороться и воевать за свою независимость», - подчеркнул глава государства.

Читайте такжеКлимкин рассказал, что завтра будут обсуждать в Мюнхене главы МИД "нормандской четверки"

«Мы не готовы сдаться, мы не готовы отдать свою страну. Очень просто скажу – ничего не принимается по Украине без Украины. Любое соглашение с Путиным за спиной Украиной будет только ухудшать ситуацию. Поддержка Украины – это единственная возможность остановить агрессию и вернуть Россию к уважению международного права», - сказал Порошенко.