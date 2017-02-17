ОБСЕ ждет от Захарченко и Плотницкого предложений по выполнению "Минска", главари "Л/ДНР" уже откликнулись

14:53, 17 февраля 2017
Политика
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Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ намерены встретиться с руководителями так называемых «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким, чтобы обсудить выполнение Минских соглашений.

g4.delphi.lv

Об этом сообщается в микроблоге миссии в Twitter.

В СММ ОБСЕ напомнили, что сегодня вторая годовщина принятия резолюции Совета безопасности ООН №2202 в поддержку Минских соглашений.

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«СММ ОБСЕ приветствует, что господин Захарченко и господин Плотницкий откликнулись на открытое приглашение СММ и выразили готовность встретиться», - говорится в сообщении.

В СММ подчеркнули, что «с нетерпением ждут возможности обсудить с ними, как они могут повысить эффективность выполнения Минских соглашений, одобренных СБ ООН».

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Теги: #ОБСЕ