Решение об аннексии Крыма принимал один человек - экс-депутат Госдумы Вороненков

Об этом в интервью Громадскому заявил бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, который осенью уехал из России, а в декабре получил украинское гражданство.

«Решение об аннексии принимал один человек. Все нормальные люди были против. Включая его близкое окружение», — сказал Вороненков.

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На вопрос журналиста, был ли против аннексии в марте 2014 года Владислав Сурков, Вороненков ответил, что он был «категорически против».

«Потому что он умный человек», — пояснил экс-депутат.

Как сообщал УНИАН, ранее следственный комитет Российской Федерации предъявил заочное обвинение экс-депутату Государственной думы РФ от фракции КПРФ Денису Вороненкову иобъявил его в федеральный розыск.