Литвин считает, что Украина проиграла России информационную войну

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что Украина проиграла информационную войну с Россией, связанную с газовыми переговорами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге для прессы во время рабочей поездки в Тернопольскую область.

В.ЛИТВИН отметил, что, судя по информационным сообщениям, имидж Украины испорчен в глазах европейского содружества.

«Поскольку они (Евросоюз) хотят иметь прогнозируемость, стабильность и хотят иметь уверенность. То же самое касается и граждан Украины», - сказал В.ЛИТВИН.

По его мнению, Украина полностью проиграла информационную войну, и сегодня нельзя выяснить правды – “крадет Украина газ, как говорят россияне, или нет”.

«Наши вяло отрицают, а на весь мир транслируется, что Украина является непредсказуемым и ненадежным партнером. Это очень плохо. Я убежден, что нам нужна четкость и прозрачность в этом вопросе, а главное - защитить интересы людей», - сказал В.ЛИТВИН.

Он напомнил, что и во время переговоров в Москве в конце декабря подчеркивал, что люди не должны стать заложниками напряженных отношений руководства двух стран.