"Русская планета" - она такая: радикалами, сорвавшими брифинг представителя ОБСЕ в Минске, оказались российские журналисты

"У многих журналистов возникал вопрос, почему служба безопасности отеля их пустила. Затем стало известно, что это журналисты российского издания "Русская планета". Именно поэтому они смогли попасть вчера на эти переговоры", - говорится в сообщении 112 Украина.

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Также отмечается, что одного из этих четырех человек задержали, но трое смогли убежать. Чуть позже Мартин Сайдик все-таки сделал два важных заявления, касающихся конфликта на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля в Минске группа лиц с паспортами граждан России и журналистскими удостоверениями, в частности издания "Русская планета", попыталась сорвать пресс-конференцию спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартина Сайдика.

Напомним, в 2015 году в Минске, где проходили переговоры глав четырех государств по Донбассу, журналист так называемого телеканала "Лайфньюз" прыгнул на журналистов ТСН с громким лаем.