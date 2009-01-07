Медведев надеется, что до переговоров украинская ГТС не промерзнет

Газпром не исключает, что из-за остановки транзита газа через Украину газотранспортная система получит серьезные повреждения, заявил сегодня в эфире телеканала "Вести" заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Александр Медведев.

По его словам, в связи с простоем трубы в случае холодов могут образоваться гидратные пробки на системе, вследствие чего может потребоваться реконструкция газопроводов, включая врезки в трубу. "В условиях холодной погоды, если газ не идет через систему, а такое может произойти с Украиной как только она прекратит потреблять газ из трубы, система может остановиться и это чревато образованием гидратных пробок, что потребует очень серьезных операций, включая новые врезки в трубу", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

Он добавил, что "не укладывается в голове, как украинская сторона могла пойти на такой беспрецедентный шаг в истории". "Никакого рационального объяснения этому нет, они (Украина) по-прежнему отсутствуют за столом переговоров, несмотря на нашу готовность вести переговоры днем и ночью. Вопрос, по сути, вышел из пределов коммерческого спора и такое поведение Украины необъяснимо", - заключил А.Медведев.