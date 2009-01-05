Грузия 9 января попрощается с «эпохой старшего и младшего брата»

Договор о стратегическом партнерстве между США и Грузией будет подписан 9 января.

Об этом сообщила начальник Департамента прессы и информации Министерства иностранных дел Грузии Хатуна ИОСАВА, передает ИА «Новости-Грузия».

Договор подпишут глава МИД Грузии Григол ВАШАДЗЕ и Госсекретарь США Кондолиза РАЙС. Подписание документа планировалось 4 января, но из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, было отложено.

Содержание документа пока детально не разглашается. По предварительной информации, договор предусматривает поддержку Грузии в проведении реформ и усилении грузинской армии.

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ в новогоднем обращении к народу заявил, что документ о грузино-американском стратегическом сотрудничестве фактически станет "выходом из Георгиевского трактата" и "прощанием с эпохой старшего и младшего брата".

"Конечно, эта хартия не обеспечит нас абсолютной безопасностью, но в отдаленной перспективе преобразует Грузию в государство совершенно иного уровня", - заявил М.СААКАШВИЛИ.

Он отметил, что "война, которую перенесла Грузия, не была ее выбором", и заявил, что продолжит борьбу "до тех пор, пока не освободятся оккупированные территории".

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2008 г. министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО и Государственный секретарь США Кондолиза РАЙС подписали Хартию о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки.

В Хартии о стратегическом партнерстве Украины и США подчеркивается важность двусторонних отношений стран в сфере обороны, безопасности, экономики, торговли, энергетической безопасности, демократии и культурного обмена.

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Грузия и США 9 января подпишут договор о стратегическом партнерстве

Киев. 5 января. УНИАН. Договор о стратегическом партнерстве между США и Грузией будет подписан 9 января.

Об этом сообщила начальник Департамента прессы и информации Министерства иностранных дел Грузии Хатуна ИОСАВА, передает ИА «Новости-Грузия».

Договор подпишут глава МИД Грузии Григол ВАШАДЗЕ и Госсекретарь США Кондолиза РАЙС. Подписание документа планировалось 4 января, но из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, было отложено.

Содержание документа пока детально не разглашается. По предварительной информации, договор предусматривает поддержку Грузии в проведении реформ и усилении грузинской армии.

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ в новогоднем обращении к народу заявил, что документ о грузино-американском стратегическом сотрудничестве фактически станет "выходом из Георгиевского трактата" и "прощанием с эпохой старшего и младшего брата".

"Конечно, эта хартия не обеспечит нас абсолютной безопасностью, но в отдаленной перспективе преобразует Грузию в государство совершенно иного уровня", - заявил М.СААКАШВИЛИ.

Он отметил, что "война, которую перенесла Грузия, не была ее выбором", и заявил, что продолжит борьбу "до тех пор, пока не освободятся оккупированные территории".

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2008 г. министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО и Государственный секретарь США Кондолиза РАЙС подписали Хартию о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки.

В Хартии о стратегическом партнерстве Украины и США подчеркивается важность двусторонних отношений стран в сфере обороны, безопасности, экономики, торговли, энергетической безопасности, демократии и культурного обмена.