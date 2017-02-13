Джемилев рассказал о телефонном разговоре с Путиным накануне "референдума" по Крыму

Глава РФ обещал также решить их социальные проблеми. Об этом телефонном разговоре Джемилев рассказал в интервью Апострофу.

"Когда я разговаривал с Путиным по телефону за четыре дня до референдума, он мне тоже говорил о том, как осчастливит крымских татар, обещал социальные проблемы всех крымских татар решить в течение нескольких месяцев и говорил, что Россия – великая страна, она за несколько месяцев сделает больше, чем Украина за 23 года своей независимости", - отметил он.

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В ответ на это Джемилев поблагодарил Путина и подчеркнул, что крымские татары в тяжелом положении в основном из-за того, что Россия в свое время совершила геноцид крымскотатарского народа и депортировала коренное население.

" А по поводу оказания помощи, нужно решать не со мной, а с руководством Украины. Нужно садиться за стол переговоров. А чтобы садиться за стол переговоров и чтобы переговоры были продуктивны, вам нужно немедленно вывести войска с нашей территории", - заявил политик.

"А вот мы посмотрим, референдум через четыре дня будет", - сказал Путин тогда.

Также, по словам Джемилев, в тот же день президент России говорил, что никаких военнослужащих РФ в Крыму нет.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.