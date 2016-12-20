Порошенко приветствовал принятие ГА ООН резолюции о нарушении Россией прав человека в Крыму

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Искренне благодарен всем партнерам за голос в поддержку и участие в подготовке этого важного документа. Отныне на самом высоком международном уровне данная резолюция закрепляет за Россией статус оккупационной власти и возлагает на нее всю ответственность за грубое нарушение прав человека на временно оккупированной территории Украины – Автономной Республике Крым и городе Севастополь", - говорится в сообщении.

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Порошенко отметил, что принятие данного решения является самым важным знаком международного единства и солидарности в то время, когда в Крыму применяются "худшие практики Советского Союза, включая методы "карательной психиатрии", показательные судилища, похищения, пытки и даже умышленные убийства людей, которые открыто выступают против российской оккупации украинской территории".

"Сегодняшнее решение – демонстрация широкого фронта поддержки международного права и основополагающих ценностей послевоенного мироустройства. Агрессор должен ощутить высокую цену за совершенные преступления на украинской территории", - написал глава государства.

Президент подчеркнул, что наиболее эффективным и безальтернативным путем восстановления справедливости является "полная деокупация и восстановления суверенитета Украины над Крымским полуостровом".

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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 19 декабря, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала резолюцию о нарушении страной-оккупантом Российской Федерацией прав человека в Автономной Республике Крым.

Резолюцию "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" поддержали 70 страны ООН. Также во время рассмотрения документа 77 стран воздержались и 26 проголосовали против.

Напомним, 15 ноября на заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН была поддержана инициированная Украиной резолюция о нарушении прав человека в Крыму российской оккупационной властью. В поддержку резолюции выступили 73 государства, против голосовали 23, 76 воздержались.

Эта резолюция стала первым международным документом, где было указано, что РФ является государством, которая оккупировала украинские территории. Генассамблея призвала Российскую Федерацию как на государство-оккупанта выполнить все обязательства в соответствии с нормами международного права.