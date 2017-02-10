Аваков в Германии обсудил вопросы сотрудничества уголовной и киберполиции обеих стран

Как сообщила пресс-служба МВД, в ближайшее время состоится еще одна встреча руководства МВД, Национальной полиции Украины и Федерального ведомства уголовной полиции Германии, которые обсудят совместную стратегию действий и дальнейшее сотрудничество уголовной и киберполиции обеих стран.

По достижению договоренности будет подписано соглашение о сотрудничестве.

Читайте такжеКабмин назначил Князева главой Нацполіції

«Мы понимаем все угрозы и риски, с которыми сталкивается сейчас Германия. Сейчас актуальным для ФРГ является противодействие «фейк ньюс» и гибридной пропаганде в сети интернет, имеющей целью осуществление воздействия на политическую ситуацию в стране, в частности, во время выборов в Бундестаг осенью этого года. Мы высоко ценим вашу поддержку и готовы вам помогать - делиться своим опытом и предоставлять всю необходимую оперативную информацию, которая будет способствовать выявлению и пресечению преступной деятельности», - сообщил Аваков.

В МВД отметили, что украинские киберполицейские уже имеют определенный опыт противодействия гибридным угрозам, в частности в сфере киберзащиты, поэтому недавно они провели первые консультации по этим вопросам для канадских коллег.

В свою очередь, немецкие коллеги поделились собственным опытом: организовали стажировку сотрудников украинской киберполиции в соответствующем отделе подразделения криминальной полиции Германии.

Кроме того, криминальная полиция Германии предоставила экспертному центру МВД Украины оборудование, необходимое для обеспечения проведения ДНК-анализов.