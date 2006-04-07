Тарасюк возмущен постановкой вопроса о выборе Украины

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК считает провокационной саму постановку вопроса относительно попыток заставить Украину сделать выбор между Европейским Союзом и Россией.

Об этом Б.ТАРАСЮК сказал, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, комментируя недавние высказывания министра иностранных дел России Сергея ЛАВРОВА о том, что иногда из многих европейских столиц раздаются призывы, чтобы Украина определилась, с кем она - с Россией или с Европой.

“В этой связи хочу еще раз отметить: Украина сознательно избрала путь демократического развития, европейской и евроатлантической интеграции, утвержденный Верховной Радой. Поэтому именно постановка вопроса о выборе является по своей сути провокационной. Выбор сделан. Раз и навсегда”, - сказал министр.

По словам Б.ТАРАСЮКА, Украина не является объектом политики ни Европейского Союза, ни Российской Федерации и способна самостоятельно решать, каким образом ей следует перестраивать собственную внешнюю политику.

“Поэтому перед тем, как делать подобные комментарии, думаю, следовало бы сначала спросить у самой Украины о ее выборе”, - сказал он.

В то же время Б.ТАРАСЮК отметил, что Украина, как и Европейский Союз, выступает за необходимость активного сотрудничества с Россией и становление последней как демократического и предсказуемого партнера, поскольку это, безусловно, отвечает нашим национальным интересам. В этом контексте развитие равноправных отношений с Российской Федерацией на взаимовыгодных основах было и будет оставаться одним из внешнеполитических приоритетов Украины.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля министр иностранных дел России С.ЛАВРОВ во время визита в Словацкую Республику сказал, что иногда из многих европейских столиц – не из Братиславы, раздаются призывы, что Украина должна определиться, с кем она - с Россией или с Европой. «Это провокация, она не отображает глубинных интересов ЕС, которые совпадают с интересами России - видеть Украину стабильной демократической страной», - сказал С.ЛАВРОВ.

Интересы ЕС и России в отношении Украины "абсолютно совпадают", убежден он.

С.ЛАВРОВ сказал, что и Россия, и Евросоюз хотят видеть Украину стабильным демократическим государством, которое активно участвует в международном сотрудничестве и в Европе, и в мире.