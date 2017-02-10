"Газовая схема" Онищенко: в НАБУ анонсировали завершение первой части расследования дела нардепа-беглеца

В НАБУ анонсировали завершение досудебного расследования первой части так называемого «газового дела» народного депутата Александра Онищенко в понедельник, 13 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сообщил на брифинге в Киеве.

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«Я знаю, что сегодня будут вопросы по поводу вчерашней записи, который обнародовал Онищенко. В понедельник уже первая часть этого дела, которая касается тех фигурантов, которые установлены, находятся под стражей или под другими мерами предосторожности – по этому делу планируется объявление об окончании (досудебного расследования) фигурантам и, соответственно, начало ознакомления фигурантов дела для дальнейшей передачи в суд», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко как подозреваемого в организации «газовой схемы», в результате которой государству был нанесен ущерб на 3 млрд грн. Но до того Онищенко, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.