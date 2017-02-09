Нардеп обвинил компанию Гонтаревой в работе в интересах "семьи" Януковича

Об этом заявил глава подкомитета по ценным бумагам финансового комитета ВРУ Павел Ризаненко, пишет «Обозреватель».

Издание сообщает, что сейчас Генпрокуратура активно расследует происхождение $1,4 млрд, арестованных на счетах кипрских фирм в украинских госбанках. По данным правоохранителей, связанные с окружением Януковича офшорные компании получили эти деньги в результате спекуляций с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в течение 2011-2013 годов. Брокером в сделках с ценными бумагами выступала компания ICU.

Свое расследование схем по отмыванию средств ведут депутаты Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. По словам Павла Ризаненко, ОВГЗ, которыми оперировала Валерия Гонтарева, выпускались под определенных покупателей и имели особенно привлекательные условия.

«Три крупных государственных банка торговали между собой. Они были конечными покупателями и продавцами ценных бумаг. Но эти облигации проходили как минимум через трое рук. Первые – это профессиональный посредник. Например, ICU, "Фондовый актив", или, как ни странно, OTP. Дальше шла компания-резидент или нерезидент, киприот, на которой оставалась основная дельта, и потом снова – профессиональный посредник. Выглядело это так: бумаги выходят из "Ощада" в "Укрэксим", проходят через трое рук, и посредникам остается прибыль от 3% до 5% (а от 500 млн грн это 25 млн грн). За один час "Ощадбанк" мог продать ОВГЗ на сотни миллионов гривен», - отмечает Павел Ризаненко.

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Он уточняет, что Валерия Гонтарева отлично понимала, в чьих интересах она работает, и какие убытки госбанкам наносит прокручивание ОВГЗ между частными посредниками.

«Был ICU, который предоставил инфраструктуру для краж. Их позиция такова: мы – посредник, мы ничего не воровали. Купили, продали за полкопейки. Они прекрасно знали, что происходит на рынке. Они – самый крупный торговец ОВГЗ. У них было всего три партнера – Макар Пасенюк, Константин Стеценко и Валерия Гонтарева. Это маленькая компания, это не «Морган Стенли». И такие решения, как покупка ценных бумаг на 500 млн грн и перепродажа их выше, не мог принимать трейдер. Есть система внутреннего контроля, риск-менеджмент. Все участники рынка, которые в курсе, утверждают, что руководство ICU знало, чем они занимались», - подчеркивает Павел Ризаненко.

Другой представитель банковского комитета Максим Поляков отмечает, что правоохранители уже собрали достаточно материалов по злоупотреблениям Гонтаревой, и ждут, когда чиновница лишится должности и политического прикрытия.

«Сегодня у Гонтаревой есть политическая крыша. И по этой простой причине ее до сих пор не арестовали. Мы прекрасно знаем, что, как только она выйдет за порог НБУ, ее до конца жизни будут судить. И я уверен, что не только правоохранительные органы Украины. Ее неприкосновенность – это мина замедленного действия. Уже приходят с обысками в одно место, другое. Вопрос времени, когда ее арестуют, но это неизбежно. Это десятки эпизодов, сотни банков, и везде есть коррупция Гонтаревой. Все уголовные дела по ней были бы уже доведены до конца, если бы не было команд, которые блокируют расследования», - утверждает Максим Поляков.

Ранее СМИ обнародовали документы, подтверждающие причастность компании ICU, которой Гонтарева руководила до прихода в НБУ, к арестованным в «Ощадбанке» средствам окружения экс-президента Виктора Януковича. В ответ Гонтарева заявила, что приобретении ОВГЗ для компаний «семьи» были не выводом капитала, а инвестированием в Украину.