Консулы принимают меры для освобождения захваченного пиратами в Нигерии украинского моряка – МИД

Об этом в Twitter сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"Консулы в Гамбурге и Нигерии принимают меры по освобождению захваченного гражданина Украины - члена экипажа судна BBC Caribbean", - заявили в МИД.

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Как сообщал УНИАН, по информации посольства РФ, в территориальных водах Нигерии пираты напали на судно BBC Caribbean и захватили моряков из Украины и России.

Как передают иностранные СМИ, нападение произошло в Гвинейском заливе неподалеку от нефтяного терминала в районе дельты реки Нигер. Вооруженные пираты на моторной лодке открыли огонь по судну, охрана открыла огонь в ответ.