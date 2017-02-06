Порошенко призывают представить план освобождения Крыма и Донбасса

"Должен состояться честный разговор. Поскольку народ несет на себе бремя войны, он имеет право знать, а власть обязана донести стратегию и план освобождения Крыма и Донбасса", - заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время согласительного совета парламента 6 февраля, передает пресс-служба партии.

"Считаем, что Президент должен представить такой план и получить поддержку парламента. Никакого умиротворения агрессора, но наши слаженные и четкие действия", - подчеркнул он.

Как подчеркнул Бурбак, "Народный фронт" считает неприемлемым, что Украина до сих пор не имеет постоянного представителя миссии при НАТО".

Он подчеркнул важность движения к полноправному членству Украины в НАТО и проведения реформ в соответствии со стандартами Североатлантического альянса.