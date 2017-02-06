Беларусь или Казахстан – кто следующий?

Три года назад, в начале оккупации Крыма, российская пропаганда поразила не только 86% россиян. За счёт свободного вещания в странах так называемого постсоветского пространства под влияние московского вранья попали и ближайшие «союзники» РФ, в первую очередь, жители Беларуси и Казахстана. Ничего удивительного в этом нет. Нормальный человек не может равнодушно слушать слезливую историю про «распятого славянского мальчика», про «хунту», «карателей» и ущемления русскоговорящего населения.

Однако на фоне российских преступлений в Крыму и на Донбассе, в этих странах постепенно происходит прозрение. С одной стороны, в Беларуси и Казахстане начинают понимать, что, под брендом «борьбы с фашизмом», банально маскируется российская карательная операция против Украины, с другой стороны – жители этих стран задаются вопросом, а сколько времени потребуется, чтобы в эфирах зомбиТВ появились казахские бандеровцы и белорусские националисты?.. Их опасения небезосновательны.

Однако дискуссия Лукашенко-Путин на тему, кто кому должен, стала поводом для угроз российский пропагандистов: зазвучали обвинения в антироссийской риторике и… возрождении белорусского языка

Очередной спор Минска и Москвы возник, на первый взгляд, исключительно из-за цены на российские энергоресурсы. Понятно, что Лукашенко, находясь в «союзном государстве», намерен использовать Кремль по максимуму, чтобы получить желаемый бонус. Это происходит далеко не в первый раз в отношениях «братских» стран. Россия в своё время, в самый разгар зимы, переполненная родственными чувствами, отключала белорусам газ, а также то и дело запрещала ввозить белорусскую сельхозпродукцию. Методом кнута и пряника принуждала к любви и, в результате, даже отжала белорусскую ГТС.

Однако дискуссия Лукашенко-Путин на тему, кто кому должен, стала поводом для угроз российский пропагандистов: зазвучали обвинения в антироссийской риторике и… возрождении белорусского языка. Мол, как бы нам не хотелось повторения «украинского сценария» в Беларуси, которая так не хочет называться Белоруссией. «Украинский сценарий» – это русские танки на вашей земле, которые вы не приглашали. К слову, перед нападением на Украину тоже был экономический спор. Кремлю не нравилась ассоциация Украина-Евросоюз. Было много сказано о том, сколько миллиардов долларов Россия потеряла, продавая Украине газ по самой высокой цене в Европе. Теперь счёт выставлен и белорусам. Оказывается, им Москва тоже подарила десятки миллиардов долларов. И, в результате, российские радикалы размышляют о «воссоединении» Белоруси с РФ, а ФСБ укрепляет границу.

На фоне яркого и эмоционального возмущения Лукашенко остались практически без внимания российские территориальные претензии к Казахстану – депутатов от ЛДПР, в частности, Павла Шперова. Казалось бы, мало ли ужаленных «русской весной» и ищущих славы депутатов Госдумы, которым не хватает «жизненного пространства»? Глава комитета российского парламента по международным делам Леонид Слуцкий даже попробовал отмазать «патриота», обвинив украинские СМИ во «вранье» и «вырывании из контекста слов». На это замечание товарищ Шперов отреагировал рассуждениями о «референдуме для воссоединения с Россией», убеждая себя и других, что «границы действительно не вечны» и «из года в год политическая карта мира меняется».

Все эти перипетии и заявления не означают, что завтра российская армия уйдёт в отпуск и отправится спасать русских (или русскоговорящих) в Беларуси или Казахстане

Пока официальный Казахстан пытается не выносить своё возмущения в публичное пространство, но по дипломатическим каналам призывает российских «стратегических партнеров» вернуться «в разум» и вспомнить, где заканчивается Россия, напоминая о договоре между странами о «казахстанско-российской государственной границе». В МИД РФ вроде бы с этим не спорят, объясняя, что выступать с официальной позицией могут только президент, премьер и глава МИД РФ, а также «лица, ими уполномоченные». Тут же уполномоченный спикер МИД России называет территориальные претензии к Казахстану «демократией» и – внимание! – высказыванием мнения российского «электората». Проблема в том, что и орки, скачущие по Донбассу, тоже являются российским «электоратом», и к российским солдатам в Крыму это определение применимо.

Все эти перипетии и заявления не означают, что завтра российская армия уйдёт в отпуск и отправится спасать русских (или русскоговорящих) в Беларуси или Казахстане. Этими странами много лет рулят люди, имеющие единоличную власть и знающие, как танцевать с кремлёвским медведем. Однако лидеры не вечны, и то, что кажется невозможным сегодня, может быть реализовано завтра. Главное, Россия не отказалась от идеи снова покорить эти территории и публично это демонстрирует. Если надо будет, найдется обоснование, почему необязательно выполнять договоры о гарантиях суверенитета. Достаточно нажать на необходимую кнопку на пульте от телевизора. Война за независимость Украины – тому пример.

Роман Цимбалюк, Москва