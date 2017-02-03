В МИД РФ назвали проявлением "демократии" территориальные претензии к Казахстану

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы живем в эпоху демократических трендов, когда демократия является общепризнанной оптимальной формой устроения государств. При этой форме люди, особенно политики, имеют возможность высказывать свои личные взгляды, либо взгляды своего электората, либо свои взгляды, которые потом поддерживаются электоратом, на современные международные процессы, на внутренние процессы, на исторические события в рамках их личных или политических взглядов, которые не являются официальными», - сказала Захарова, отвечая на вопрос, что делается руководством РФ, чтобы заявления со стороны депутатов Госдумы РФ о территориальных претензиях к Казахстану больше не звучали.

По ее словам, со стороны официальной Москвы всегда говорится, что Казахстан – стратегический партнер, и отношения с ним ценятся очень высоко.

«Здесь четкая официальная недвусмысленная позиция», - сказала Захарова.

При этом она добавила, что у народа Казахстана «не должно быть сомнения в той политике, которую проводит РФ».

С территориальными претензиями к Казахстану и Украине в Госдуме РФ выступили 26 января.

Так называемый депутат Госдумы от временно оккупированного Россией Крыма Павел Шперов на заседании круглого стола в нижней палате российского парламента по проблемам российских соотечественников заявил: «Мы великая страна и должны защищать свои интересы по всему миру всеми доступными силами. Сил у нас достаточно, нужно вести пропаганду, не все потеряно в так называемых странах ближнего зарубежья».

По мнению Шперова, «когда мы, например, в Казахстане называем наших соотечественников диаспорой, то это наши земли, которые временно отторгнуты. Границы не вечны, и мы вернёмся к границам государства российского. Это будет в ближайшее время».

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Он уверен, что нельзя называть «соотечественников в ближнем зарубежье» диаспорой, так как тем самым их «отрезают от РФ, уравнивая с соотечественниками в Австралии».

«То, что исконно наше, оно наше. Южный Урал, Южная Сибирь - это наши земли, войско Донское, Новороссия, Малороссия - это наши земли, и мы должны вести политику, чтобы эти земли вернулись», - заявил Шперов.

1 февраля сайт ЛДПР опубликовал заявление Шперова, где он подтвердил вышесказанное.

«Я озвучил очевидные вещи, с которыми сложно не согласиться любому здравомыслящему человеку. Борьба за национальные интересы лежит в основе национальной стратегии каждого государства. Борьба за интересы русских людей была и будет национальным интересом России. А границы действительно не вечны – из года в год политическая карта мира меняется. Это факт», - сказал Шперов.